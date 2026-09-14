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ABD Açık'ta zafer Alexander Zverev'in!

ABD Açık'ta zafer Alexander Zverev'in!

14.09.2026 01:49:00
Güncellenme:
AA
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ABD Açık'ta zafer Alexander Zverev'in!

Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD Açık finalinde karşılaştığı ABD'li raket Ben Shelton'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkekler finalinde ABD'li Ben Shelton'ı 3-1 mağlup eden Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.

New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Alexander Zverev ile kariyerinde ilk kez bir grand slam finaline yükselen Ben Shelton (8) karşı karşıya geldi.

3 saat 33 dakika süren final mücadelesinde rakibini 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, kariyerinin ikinci grand slam zaferini kazandı.

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BU SEZON İKİNCİ GRAND SLAM'İ

Bu yıl Fransa Açık'ta ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden 29 yaşındaki Zverev, Wimbledon'da final, Avustralya Açık'ta da yarı final oynadı.

Alman sporcu, 2020'de de ABD Açık'ta final oynamış ancak Avusturyalı Dominic Thiem'e 3-2 yenilmişti.

İlgili Konular: #Alexander Zverev #ABD Açık #Ben Shelton

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