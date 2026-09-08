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ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde

ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde

8.09.2026 12:28:00
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AA
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ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde

ABD Açık'ta, erkeklerde 1 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve kadınlarda 2 numaralı seribaşı Rybakina çeyrek finale çıktı.

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Kazak Elena Rybakina, çeyrek finale yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın 9. gününde, erkeklerde son Fransa Açık şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Zverev, İtalyan Luciano Darderi (21) ile karşılaştı.

Rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerler 3-0 mağlup eden Zverev, adını son 8'e yazdırdı.

Alman sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Botic van de Zandschulp ile eşleşti.

Kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina (2), Japon Naomi Osaka'yı (13) 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Turnuvanın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff da (4) vatandaşı Iva Jovic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle eledi.

Çeyrek finalde Elena Rybakina ile Qinwen Zheng, Coco Gauff ile Mirra Andreeva eşleşti.

İlgili Konular: #Alexander Zverev #ABD Açık #elena rybakina

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