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ABD Açık tarihine geçen maçta Carlos Alcaraz turnuvaya veda etti

ABD Açık tarihine geçen maçta Carlos Alcaraz turnuvaya veda etti

9.09.2026 11:35:00
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ABD Açık tarihine geçen maçta Carlos Alcaraz turnuvaya veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı 5 sette yenerek yarı finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvasının 10. gününde, tek erkeklerde ABD'li Ben Shelton (8) ile geçen yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz (2) karşılaştı.

Arthur Ashe kortunda, 4 saat 28 dakika süren mücadelede Shelton, Alcaraz'ı 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

New York yerel saatine göre gece 03.33'te sona eren mücadele, turnuva tarihinin en geç biten maçı olarak kayıtlara geçti.

Ben Shelton, yarı finalde vatandaşı Frances Tiafoe ile karşılaşacak.

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