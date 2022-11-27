ABD basını iddia etti: Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor

Arjantin Milli Futbol Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi'nin, Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2022 Pazar, 19:38
ABD basını iddia etti: Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor
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Arjantin ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Times'ın haberine göre, Arjantinli yıldızın MLS ekiplerinden Inter Miami ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu kaydedildi.

DAVID BECKHAM DEVREYE GİRDİ

Messi'nin, atacağı imza ile MLS tarihindeki en yüksek ücreti alan futbolcu olacağı belirtildi.

Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham'ın, Messi ile anlaşmada kilit bir rol oynadığı ifade edildi.

Messi'nin, Miami'de evinin olması ve burada ailesiyle tatil yapmaktan keyif alması Inter Miami'ye transfer olması adına önemli etkenlerden biri olarak gösterildi. 35 yaşındaki futbolcu, ayrıca geçen yıl İspanyol medyasına verdiği röportajda ABD'de oynama fikrine sıcak baktığını dile getirmişti.

Öte yandan Messi'nin, PSG ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılırken Fransız ekibinin yıldız ismi takımda tutmaya çalışabileceği belirtildi.


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