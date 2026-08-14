Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatarasaray'da sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre Abde Ezzalzouli listeye girdi. Peki, Abde Ezzalzouli kimdir? Abde Ezzalzouli kaç yaşında, nereli? Abde Ezzalzouli hangi takımlarda oynadı?

ABDE EZZALZOULI KİMDİR?

Abdessamad "Abde" Ezzalzouli, 17 Aralık 2001 tarihinde Fas'ın Beni Melal şehrinde dünyaya geldi. Ezzalzouli, yedi yaşında ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı ve Elche şehrinin Carrús semtinde futbol gençlik kariyerine başladı.

ABDE EZZALZOULI'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Ezzalzouli, Peña Ilicitana Raval CF ve Promesas Elche CF dahil olmak üzere Elche bölgesindeki birçok kulübün gençlik akademilerinde yer aldı.

Ezzalzouli, 31 Ağustos 2021'de Barcelona B'ye transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 30 Ekim 2021'de Alavés ile oynanan ve 1-1 berabere biten La Liga maçında, 80. dakikada oyuna girerek çıktı. Böylece Ezzalzouli, Barça'nın A takımında forma giyen ilk Fas doğumlu oyuncu oldu.

Eylül 2022'de Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesini yeniledi ve ardından Osasuna'ya kiralandı.

1 Eylül 2023'te Ezzalzouli, La Liga'daki rakibi Real Betis ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve transferin 7,5 milyon Euro değerinde olduğu, ayrıca Barcelona lehine bir geri satın alma opsiyonu içerdiği bildirildi. Eylül 2023'te Ezzalzouli, Barcelona'ya karşı 5-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçta ilk kez forma giydi.