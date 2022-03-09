Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip

09 Mart 2022 Çarşamba, 08:44

Bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönen Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin de yeniden dikkatini çekmeye başladı.

Fanatik gazetesinin haberine göre, yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen pes etmeyen 22 yaşındaki yıldız, özellikle Fransızlar'ın takibinde. Nice Kulübü'nün yetkilileri son olarak Fenerbahçe derbisinde Abdülkadir'i Kadıköy'de canlı olarak izlemişti.

Nice'in uzun süredir Ömür'ün performansını mercek altında tuttuğu öğrenilirken, sezon sonuna doğru ciddi bir teklifle Trabzonspor 'un kapısını çalabilir.

23 milyon euro vermişlerdi

Başkan Ahmet Ağaoğlu aylar önce yaptığı bir açıklamada, Abdülkadir için yıllar önce Manchester City'den 23 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini söylemiş ve "Satmadım, hata yaptım" itirafında bulunmuştu. Yönetim şu an tamamen şampiyonluğa kilitlenirken, ilerleyen süreçte hem iç hem de dış transferin hareketlenmesi bekleniyor.

Kadıköy'deki derbide Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür, bu sezon 4 gol attı.