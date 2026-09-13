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Abdülkerim Bardakcı'dan galibiyet açıklaması: 'Gol atacağımı hissediyordum'

Abdülkerim Bardakcı'dan galibiyet açıklaması: 'Gol atacağımı hissediyordum'

13.09.2026 22:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Abdülkerim Bardakcı'dan galibiyet açıklaması: 'Gol atacağımı hissediyordum'

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Zor maç olacağını biliyorduk. Kocaelispor iyi bir takım, çok iyi analiz ettik, çok çalıştık. Mutlu sona ulaştık. Taraftarımız da bizi güzel destekledi. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

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"GOL ATACAĞIMI HİSSEDİYORDUM"

Kocaelispor maçındaki golü için konuşan deneyimli futbolcu, "Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Maçtan önce kızımla konuşurken 'Baba gol' demişti. Çok güzel bir anı oldu. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle kazanmak daha da mutlu etti. Gol olunca kızıma ve eşime koşmak istedim" sözlerini sarf etti.

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