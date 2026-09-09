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Abdülkerim Bardakcı Sporting Lizbon maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı sakat mı?

Abdülkerim Bardakcı Sporting Lizbon maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı sakat mı?

9.09.2026 20:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Abdülkerim Bardakcı Sporting Lizbon maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı sakat mı?

Galatasaray’ın Sporting Lizbon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Abdülkerim Bardakcı’nın durumu merak konusu oldu. Peki, Adülkerim Bardakcı Sporting Lizbon maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı sakat mı?
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Sporting Lizbon deplasmanında sahaya çıkmaya hazırlanırken Abdülkerim Bardakcı’nın maç kadrosunda olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Abdülkerim Bardakcı Sporting Lizbon maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı sakat mı?

ABDÜLKERİM BARDAKCI SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı’nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını ve Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğunu belirtti. Buruk, oyuncunun sakat olduğu yönündeki haberlerin nereden çıktığını bilmediğini ifade ederek, “Abdülkerim'in sakat olduğu haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Abdülkerim'in herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda. Buraya bizimle geldi” dedi. 

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SPORTİNG GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

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