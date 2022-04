Abdullah Avcı: "1 hafta daha erteledik"

10 Nisan 2022 Pazar, 09:22

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Marek'i kazandık bugün, sakatlanmadan bitirmesi önemliydi. Hugo'yu kazandık. Savunmada dengeliyiz. İç sahada lider bir takım. Kolay bir rakip değil. İlk yarı itibariyle karşılıklı pozisyonlar da vardı. Her türlü detayı kullanmaya çalıştık." dedi.

Avcı, "Bazen oyuncularım plan sadık kaldılar, bazen olmadı. Şampiyonluk sabır isteyen, kolay bir şey değildir. Sonuç almak istediler. Bazen planların dışına çıktığımız, bazen içinde kaldığımız oyunlar oldu. Bir hafta daha erteledik." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR BAYRAKLARINI DA ALIP GELSİN"

Vavacars Fatih Karagümrük maçıyla ilgili de taraftara çağrıda bulunan Abdullah Avcı, "Bu işler kolay değil, iyi bir rakibe karşı kazanmak için her şeyi denedik. Biraz da bireysel performans gerekiyor, özellikle ön tarafın inişli-çıkışlı performans sergilemesi, bunun için de bunlar da var. Sona doğru gidiyoruz, her şey güzel bizim için. Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık ama kaybetmemek de önemli. Haftaya Karagümrük maçına şölene bütün taraftarlarımızı bekliyorum. Bayraklarını da alarak bu maça bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Deneyimli teknik adam, ayrıca, "Rakibi de tebrik ediyoruz, Erol Hoca ile beraber çalıştık. O da çok emek sarf ediyor bu işe. Güzel bir maç oldu. Planların, organizasyonların olduğu iki takım oynadı. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar. Belki bunun şu an farkında değiliz, ileride farkına varacağız. En iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız." sözlerini kullandı.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Evinde puan kaybetmeyen ve iyi strateji belirleyen takıma karşı önlem alarak oyuna başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Ligin sonu bizim için her hafta final. Sona doğru gidiyoruz. Rakibimiz kendi evinde lider konumda. Duran topu bulan, arayan, bunda etkili olan ve ligde ikinci topları en fazla alan ikinci takım rakibimiz. Bunun üzerine biz de özellikle rakibimize göre planlarımızı yaptık. Özellikle topa sahip olmak için kenarlar önemliydi. İlk yarıda bizim yakaladığımız ve rakibin yakaladığı pozisyonlar var. Genelde oyun bizim elimizdeydi. İkinci yarı oyuncularımız bunu zorladı. Ama bazen oyunun her anını doğru oynamak gerekiyor. Zaman zaman rakibimiz de geçişlerde bunu yakalamaya çalıştı."

"CEBİMİZ SON DERECE DOLU"

Şampiyonluğun biraz sabır istediğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Tabii gönül isterdi ki burada kazanıp haftaya da kazanıp bunu sonuçlandırmak. Ama cebimiz son derece dolu. İyi bir takıma karşı deplasmanda karşılıklı stratejilerin olduğu bir oyun oynandı. İyi bir müsabaka oldu. Belki gol olmadı. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Fatih Karagümrük maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirten bir seneyi yaşıyoruz. Tüm taraftarımızı önümüzdeki hafta maça en iyi şekilde bekliyoruz."

Avcı, Hamsik ve Hugo'nun uzun bir sakatlığın ardından ilk kez kadroda yer aldığını ve ikilinin mücadelesinden memnun olduğunu ifade ederek, "Bugün bir kazancımız da Marek Hamsik'in iki ay sonra bizimle beraber oynaması ve sakatsız oyunu tamamlaması. Vitor Hugo'nun aynı şekilde dönmesi. Bu oyuncuların olması bizim daha dengeli bir oyun oynamamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.