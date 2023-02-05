Abdullah Avcı: "İstanbul'da fırtına var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 11:56
Abdullah Avcı:
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan bir paylaşım geldi.

Deneyimli teknik adam, kişisel sosyal medya hesabından "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Avcı'nın bu paylaşımına bordo-mavili taraftarlar kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak.


abdullah avcı trabzonspor galatasaray

İlgili Haberler

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin canlı yayında transfer teklifini açıkladı! Haji Wright, Güray Vural...

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin canlı yayında transfer teklifini açıkladı! Haji Wright, Güray Vural...
Antalyaspor, Gaziantep'i tek golle geçti!

Antalyaspor, Gaziantep'i tek golle geçti!
Galatasaray - Trabzsonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Trabzsonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

En Çok Okunan Haberler