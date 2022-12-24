Abdullah Avcı: 'İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık'

24 Aralık 2022 Cumartesi, 23:08

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Ligimizin her lideri hem kadro derinliği çok fazla olan oyuncu kalitesi yüksek oyun olarak planları olan ama net güçlü tarafını güçlü ve güçsüz tarafını da bildiğimiz bir takımdı. Santra başlangıçları ile ilgili bile planları var. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Oyunun kontrolü tamamen elimizdeydi. Rakibin 10 kişi kalması ile oyunu domine ettik. Alternatifli bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Oyunu daha erken koparmamız lazımdı” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma boyunca takımlarına destek olan taraftarlara da teşekkür ederek, “Bizim transfere ihtiyacımız yok, bizim Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var. Desteklerini bizden esirgemesinler. Bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık. Bu şehrimize de takımımıza da iyi gelecek. Lig daha çok uzun. Üst üste maçlar kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımı ve taraftarlarıma tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.