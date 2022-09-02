Abdullah Avcı: 'Kazanmak önemliydi'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
Avcı, mücadelede sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz için, "Şimdi hastaneye geçeceğim. Bağla ilgili bir problem var bilemiyoruz tam. Bazen üzülüyoruz. Bazen seviniyoruz. Bu oyunda bunlar var" diye konuştu.
"Recep hocayı tebrik ediyorum. Kısıtlı imkanlarla harika işler yapıyor. Oyunun ilk 12 dakikası beni çok memnun etti." sözleriyle açıklamalarına devam eden başarılı teknik adam, "İkinci yarı gol sonrası oyunu daha erken kopara bilirdik. Özellikle ikinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Bunu daha da arttırmamız lazım. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Oyun ve oyuncular açısından. Bu değişimi kazanarak yaşamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Avcı, son olarak, "Bugün takımın yüzde 70'i geçen seneden olmayan oyuncu grubu. Her takıma zorluk çıkaran bir takım vardı karşımızda. Biz kazandık ama daha iyi bir oyuna döneceğimizi düşünüyorum. 12-13 dakikalık oyunu 60-70 dakika çıkarmak lazım. Çocuklar buna cevap veriyorlar. Sakatlıklar oluyor. Bu geçiş döneminde kazanmak izim için önemliydi." dedi.
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