Abdullah Avcı: 'Oyuncuyu değil beni protesto etin'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 23:42

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 0-0 biten Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Avcı Trabzonspor olarak özellikle ilk yarıda kendilerine yakışan oyunu oynamadıklarını belirterek, "İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı aslında. Rakibe belki bir şey vermedik ama bize yakışacak oyunu oynayamadık. Baskının ya da kendilerinde hissetikleri baskı, 2-3 pasta topu kaybetmeleri... İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya gerek yok, bunlar ispatlanmış ve hepsi değerli oyuncular." sözlerini kullandı.

"OYUNCU AKLINA SAHİP OLACAK"

"İkinci yarı rakip yarı sahada oynandı. Daha baskılı bir oyun vardı. Fırsatlar da vardı. Ben yine ilk yarıya göre ikinci yarıda daha iyi olmasına rağmen daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu bir kere oyun aklına sahip olacak. Kendini ispatlamayacak. İspatlamak için bir şeye soyunmayacak. Telaşa sahanın içinde neden oluyor. Erken final pasları veya kısa orta yapman gereken yerde şut atman gibi, kapalıysa fırsatı başka yerde araman gibi. Bunları çalışan eden takımız. Fırsatlar vardı. Kazansak da bunu yine net bi şekilde söyleyecektim. Fırsat da vardı. Kazandığımız takdirde lider olacaktık."

"MAÇ İÇİNDE OYUNCUYU DEĞİL BENİ ELEŞTİRİN"

"Biz özeleştiri yapacağız teknik ekip olarak. Oyuncu da özeleştiri yapacak. Sitem değil bu, bir rica. Biz geçen sene taraftarımızla beraber hücum savunma beraber yaparak şampiyon olduk. Onların geçen seneki şampiyonlukta inanılmaz payları var. Trabzonspor dalgalı, Trabzonspor iyi değil diyorlar ya... Biz de özeleştiri yapıyoruz. Geçiş dönemi sancılı olacak zaten. 11'de 7 tane oyuncum var. Kazansaydık lider olacaktık ama. Çıkan oyuncu protesto, giren oyuncu protesto. Bu işin içinde protesto var. Maç bitsin protesto yapın. Maç içinde beni protesto edin. Maç içinde oyuncuyu protesto ederek performansını artıramazsınız. Bu senin kaynağından çıkmış oyuncu. Oyuncu özgüvenini kaybediyor. Şut atacakkken kenara dönüyor. Biz şampiyon olurken bize destek oluyordu taraftar. Kazansaydık lider olacaktık. Protestosu var işin içinde ama 80. dakikada oyuncu girip çıkarken protesto. Bu gelişimi tıkar. Fırsatlar yine gelecek önümüze. Şehrin ve takımın buna ihtiyacı var geçiş döneminde. Kaybettiğimiz bir şey yok. Tekrar perşembe gününe en iyi şekilde hazırlanacağız."