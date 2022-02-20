Abdullah Avcı: Şampiyonluğun pırıltıları gözüküyor

20 Şubat 2022 Pazar, 20:05

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor’u mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Avcı, “Alanyaspor ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Lige çıktığından beri yaptığı transferlerle, bulundurdukları, oynattıkları ve sattıklarıyla ve satıp yerine koyduklarıyla, aynı zamanda bir futbol kültürü, oyun oluşturup bu yarışın içerisinde yukarıyı zorlaması açısından ve ligimizin farklı formasyonlarından oynaması nedeniyle Alanayaspor'u tebrik ediyorum. Her bölgede planları olan bir takım. Biz de bugün hazırlanırken özellikle savunma bölümünde rakibin oyun kurma opsiyonları var. 3'üncü bölgede nasıl baskı yapacağız buna çalıştık, kenar oyuncularla baskı yapıp, özellikle merkeze yönlendirip orada şiddetli baskı yapmak istedik. Bazen planlar yaparsın, çalışırsın ama sahada karşılığını alamazsın. Bugün burada bunun karşılığını aldık. İkinci bölgede merkezi kapattım, kenarlara nasıl yönlendireceğiz? Bazen bundan da çıktığı oldu. Özellikle birinci bölgemizde bizim, kenara indiklerinde merkeze çıkardıkları vardı. Buraya nasıl kapatacağımızı da 3'üncü bölgeyi de savunma anlamında santim santim çalıştık” dedi.

“ŞAMPİYONLUĞUN PIRILTILARI GÖZÜKÜYOR”

Alınan sonuçtan dolayı memnun olduklarını belirten Avcı, “Bazen skor alırsın oyun seni memnun etmez veya skor seni memnun etmez ama bugün hem skor hem de çalıştıklarımızın karşılığını oyunun içinde görmek ve almak bizi mutlu etti. Sahanın bütününe baktığımızda ilk yarı itibarıyla harika Trabzonspor vardı. Bunun karşılığını aldık. Rakibi hiç devreye sokmadık 4 attık, 4 net kaçırdık. İkinci yarı itibarıyla baskıyı yapmadan koşu mesafesini biraz daraltarak, ikinci bölgede merkezi daraltarak hem topa sahip olmayı hem de geçişlerde başarılı olmayı düşündük. Bunda zaman zaman başarılı olduk. Bütününde de dediğim gibi çalıştığımızın karşılığını aldık. Evet, geçen hafta şampiyonluğun pırıltıları pırıl pırıl gözüküyor ama bugün daha bir maç kazandık. Daha bir şey kazanmadık. Trabzon sevdalılarını taraftarlarını galibiyeti hediye ediyorum. Cuma günü Kayserispor ile bir lig maçımız var. Salı günü de kupada Antalyaspor ile oynayacağımız çeyrek final var. Sakat Hamsik’in durumuyla ilgili ise; daha iyi durumda, maçta en ufak risk almak istemedik. Tedavisi daha var. Pazartesi takımla olacak, cuma günü olur olmazı bilemiyorum. Hafta sonu olmazsa bir sonraki maçta büyük ihtimalle bizimle olacak” diye konuştu.

ALANYASPOR CEPHESİ

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos ise şöyle dedi: “İlk golü atacak takım galibiyete daha yakın olacaktı. Keza öyle de oldu. Trabzonspor baskıyla ön tarafta bizi tanınmaz hale getirdi diyebiliriz. Baskılarla pas yollarını iyi kapattılar. Biz alışagelen oyunumuzu bir türlü oynayamadık. Trabzonspor ligin lideri. Bu şans değil. Yarım pozisyonda bile golü bulabiliyorlar. Biz yediğimiz ilk golden sonra mental olarak düştük. Arkadaşlarımızın kafası yere eğildi. Daha sonra 4-0 ilk yarıda oldu. İkinci yarı biraz daha iyiydik diyebilirim. Top bizdeydi. Farkı azaltma adına pozisyonlar da bulduk ama bunları gole çeviremedik. Özellikle penaltı ve Milunovic'in pozisyonu gol olsaydı belki skor farklı yerlere gidebilirdi ama dediğim gibi bugün sahada açıkçası alışılagelmiş Alanyaspor'un futbolu yoktu.”

“BUGÜN HATALARI YAPAN BİZDİK”

Bir gazetecinin “Trabzonspor'un önde baskısına Alanyaspor hazırlıksız mı yakalandı” sorusuna Mateos, “Trabzonspor diğer maçlardan farklı bir baskı yapmadı. Bizim beklediğimizin dışında bir şey yapmadı. Örnek vermek gerekirse Giresun ve Kasımpaşa ön tarafta daha baskı yapmıştı ama bugün hataları yapan bizdik o topu arkadan öne doğru taşımada hata yapan bizdik ve bu da sonuca etki etti” yanıtını verdi.

