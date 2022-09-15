Abdullah Avcı: 'Son golü kabul etmiyorum'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "2-0 maç o son gol bize yakışmadı, ben onu kabul etmiyorum. Risk almadan oynamayı yapmam gerekiyor" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Kızılyıldız müsabakasını değerlendirdi.
"Özellikle son iki haftadaki çok önemli dersler vardı. Bugün daha dengeli, daha kompakt, topa sahip olarak oynadık" diyen Avcı, maçın bütününde iyi oynadıklarını belirterek, "2-0 maç o son gol bize yakışmadı, ben onu kabul etmiyorum. Risk almadan oynamayı yapmam gerekiyor. Oyun seni cezalandırır. Ama onun dışında böyle bir dönüş bizim için çok iyiydi. Bugün kazandık ve yarışın içine dahil olduk ama bugün bunu bırakacağız" ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN SAKATLIĞI
Karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlayan Trezeguet'in performansı sorulan başarılı teknik direktör, "Trezeguet'i bunlar için aldık. Kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Bunları yapacağına inanıyordum. Özel bir oyuncu. Bazen duygularını karıştırıyor. Taraftar desteğe devam etsin" diye konuştu.
Abdullah Avcı, son olarak Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı için gelen soruya, "Mide bulantısı, gündüzden de vardı. İyi hissetti ısınmada sonrasında devam etti. Çok önemli bir şey olmadığını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.
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