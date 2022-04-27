Abdullah Avcı’dan çağrı: "Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum"
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğun 1 puan gerisindeki Trabzonspor, şampiyonluk heyecanının da yaşanacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi son idmanı taraftara açtı.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk edecek. Sahadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan bordo-mavililerde hazırlıklar sürüyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, cuma saat 16.30’da Medical Park Stadyumu’ndaki antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak destek çağrısında bulundu.
Avcı, "Sene başından itibaren, tribünlerde, dışarıda, bana, ekibe ve takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu, hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme, beraber olma talebiniz oldu. Sizin bu talebinize cuma akşamı 16.30’da Akyazı’da sizleri de orada görmeyi bekliyorum" dedi.
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