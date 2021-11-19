Abdullah Avcı’dan, hızlı hücum ve savunma uyarısı

19 Kasım 2021 Cuma, 13:57

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı öncesi futbolcularına hızlı hücum ve savunma konusunda tekrarlar yaptırıyor. Bordo-mavili taraftarlarda takımlarını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmamak için gişelere akın ediyor.



Süper Lig’in 13. haftasında sahasında 22 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK’yı konuk edecek olan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, hızlı hücum ve savunma konusunda oyuncularını uyararak tekrarlar yaptırıyor. Rakibin sabırlı oynayarak anı kollayacağını düşünen deneyimli teknik direktör, hızlı hücumlara karşı savunmada hızlı reaksiyon gösterebilecekleri tekrarlar üzerinde durarak uyarılarda bulunuyor. Hücum noktasında ise hızlı ve sonuç odaklı organizasyonlar üzerinde çalışmalar yaptıran deneyimli teknik direktör, birlikte hareket edilmesini istedi.



Öğrencilerine antrenmanda ‘Savunma arkasına koşuları mutlaka istiyorum’ dediği öğrenilen Avcı, “Amacımız 10 saniyede atağı bitirmek. Savunma topu kazanınca herkes pozisyon alacak ve oyun akacak, tekrar hücum yapacağız. Savunma arkasına mutlaka en az iki oyuncu koşu yapacak” şeklinde savunma arkası koşulara dikkat çekerken; savunmayı biraz daha öne çıkarıp rakibi daha önde karşılamaları yönünde de oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.



TARAFTARLAR GİŞELERE AKIN ETTİ



Tüm sağlık tedbirlerinin uygulanması şartıyla stadyumların tam kapasiteyle taraftarlara açılmasıyla birlikte takımlarını şampiyonluk yolunda yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar, Gaziantep FK ile oynanacak olan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösteriyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, profesyonel liglerde stadyumlara, tüm sağlık tedbirlerinin uygulanması koşuluyla tam kapasitede seyirci alınmasına karar vermesinin ardından bordo-mavili taraftarlar şampiyonluk mücadelesi veren takımlarını yalnız bırakmıyor. Bundan önceki dönemde yüzde 50 kapasiteyi tam dolduran Trabzonspor taraftarı, tribünlerde seyirci kapasitesinin yüzde yüze çıkartılmasının ardından gişelere akın etti. Bordo-mavili taraftarlar maç gününe kadar biletlerin yüksek oranda tükenmesi bekleniyor.



