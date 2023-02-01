Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj! 'Onlarla birlikte devam edeceğiz'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 22:52

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 22:52

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Avcı, "Bütününde bence iyi bir oyun. Daha erken kopabilirdi. Sona kaldı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada maç kaybetmememizin en büyük etkenlerinden biri Trabzonspor taraftarıdır. Transferde değil, onlara ihtiyacımız var. Pozitif baskılarına devam etsinler, edeceklerdir de. 36 maçtır bu rekorları onlarla kırdık. İyi bir maç kazandık. Daha erken kopabilirdi. Oyuncu kadromuz bu, bunlarla yapabiliyoruz. Rakibe başarılar diliyoruz." dedi.

Taraftara mesaj gönderen deneyimli teknik adam, "Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor, onlarla birlikte yaptık. Onlarla birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

"Trabzonspor maç kazandıkça yarışın içinde olmak isteyecektir." diyen Avcı, maç içerisinde yaşanan sakatlıklarla ilgili, "Bilgi alacağız. Devre arasındaki değişiklikler mecburi oldu. Bartra'nın kasığında problem var. Abdülkadir'in baş dönmesi oldu. Eren de yarın belli olacak." ifadelerini kullandı.