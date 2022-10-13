Abdullah Avcı'dan taraftara teşekkür: ‘Sokakta yürüyemiyorum’
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçı öncesi taraftardan rakibe baskı, kendileri için de destek istedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında taraftarların oyunculara yönelik protestosu sonrası kullandığı ifadelere açıklık getirdi.
Avcı, “Taraftarımız bize geçen sezon çok büyük destek oldu, dünyada konuşuldular. Eleştiri yapabilirler, ben de yapıyorum ama taraftarımız rakibimize baskı yapacak, bize destek olacak. Taraftarımıza bir sitem değil, rica için Kasımpaşa maçından sonra konuştum. Diğer kulüpler gibi davranmanın hiç anlamı yok. Ben sokakta yürüyemiyorum desteklerinden dolayı” dedi.
"BEŞİKTAŞ MAÇI FİNAL DEĞİL"
Tecrübeli hoca, ligde Beşiktaş’la oynayacakları maç hakkında, “Beşiktaş maçı bir final maçı değil, sadece bir lig maçı. Beşiktaş maçının ‘B’ sini bile telaffuz etmedik. Monaco maçına odaklanmış durumdayız” yorumunu yaptı. Avcı, “Duran topları bile istediğimiz şekilde basit kullanamadık. Geçen seneden bu yana büyük bir kadro değişimi yaşadık. Oyunda bazı aksaklıklar var, çözmeye çalışacağız. Monaco maçı özgüven ve oyunu oturtmamız için önemli bir test. Monaco maçında taraftarımızın pozitif destekleriyle rakibi baskı altına alıp, kazanmak ve avantaj sağlamak istiyoruz. İçerdeki iki tane maçımızı kazanırsak ben gruptan çıkma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
FIRTINA’NIN KRİTİK SINAVI
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında bugün Monaco’yu konuk edecek. Saat 22.00’de başlayacak ve Exxen’den naklen ekrana gelecek maçta Bordo-Mavililerde kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez ile sakat Dorukhan, Peres ve Visca forma giyemeyecek. Karadeniz ekibi grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
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