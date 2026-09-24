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Achraf Hakimi, hakim karşısına çıkacak

Achraf Hakimi, hakim karşısına çıkacak

24.09.2026 09:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Achraf Hakimi, hakim karşısına çıkacak

PSG'nin kaptanlarından Achraf Hakimi, 2023'te yöneltilen tecavüz suçlaması kapsamında ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Paris Saint-Germain'in kaptanlarından Achraf Hakimi, tecavüz suçlamasıyla ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

AFP'nin haberine göre, Faslı futbolcu hakkında 2023 yılında bir kadının yaptığı tecavüz suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonucunda yargılama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İsmi açıklanmayan bir kadın, 2023 yılında Hakimi'yi kendisine tecavüz etmekle suçladı. Bunun üzerine Mart 2023'te ön soruşturma başlatıldı.

Soruşturma hakimi, Şubat 2026'da Hakimi'nin ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

27 yaşındaki futbolcu, davanın düşürülmesi için itirazda bulundu ancak bu başvuru kabul edilmedi.

Hakimi, hakkındaki suçlamalar nedeniyle ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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