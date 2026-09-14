Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Yapamazsınız diyenler çoktu ama...'

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, HT Spor'a yaptığı açıklamalarda İngiliz ekibinin Premier Lig'deki başlangıcını, Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in geleceğini ve sezon hedeflerini değerlendirdi.

Premier Lig'e yükselmenin ardından kalıcı olmanın önemine dikkat çeken Ilıcalı, Hull City'nin ilk 4 maçta topladığı 8 puanın kendi beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

"YAPAMAZSINIZ DEDİLER, ÇIKTIK"

Ilıcalı, "Çok mutluyuz. Açıkçası hesabımızda 8 puan yoktu. Hem Chelsea hem de Manchester United ile oynayacaksınız; ikisi de Şampiyonlar Ligi takımı. Bu yüzden 8 puan bizim hesabımızda yoktu. Çocuklar çok enteresan bir performans ortaya koydu. Geçen seneden 8 oyuncumuzu oynatıyoruz. 18 transfer yaptık ama daha onları takıma sokmadık. Bu 8 oyuncumuzla şu anda rüyadayız. Eski çocuklar o kadar güzel bir enerjiyle oynadılar ki şu an tamamen rüyadayız" ifadelerini kullandı.

Sezon öncesinde Hull City'nin küme düşeceği yönündeki yorumların takımı motive ettiğini belirten Ilıcalı, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca zorluklarla uğraştım. Başarmayı seven biriyim. Hep 'Yapamazsınız, edemezsiniz, düşersiniz' dediler. Bu sözler hem bizi hem de çocukları motive ediyor. 'Bir Türk yapamaz, edemez' lafları İngiltere'de çoktu. Önce 'Çıkamazsınız' dediler, çıktık. Çıktıktan sonra da 'Yapamazsınız' yorumlarını çok okudum. Herkes Hull City'nin düşeceğini söyledi. Biz takımı çıkarttık. Ben çocuklarla gurur duyuyorum. Çıkmak çok zordu ama çıktık. Şimdi yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz."

JAKIROVIC'E ÖVGÜ

Sergej Jakirovic'in performansına da değinen Ilıcalı, Hırvat teknik direktörü Hull City'ye getiren süreçle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Dünya üzerinde benden başka bir başkanın Jakirovic'i Championship'e getireceğini düşünmüyorum. Hocamız mükemmel bir insan. Ancak İngiltere'deki kulüp yöneticilerinin radarına girecek bir yerde değildi. Çalıştırdığı ligler Hırvatistan Ligi, Bosna Ligi ve Slovenya Ligi'ydi. Üstelik Türkiye'de de Kayserispor'u çalıştırdı. Açıkçası ne kadar konsantre olduğunu görebiliyorlardı. Benim için Allah'ın bir lütfu. Kendisi Türkiye'ye geldi, Türkiye'de hocalık yaptı. Ben de oynattığı oyundan etkilendim."

Ilıcalı, Jakirovic'in Hull City'ye geliş sürecini de anlattı:

"Kıbrıs Rum takımına giderken son dakika bir aksilik çıkıyor. Sonrasında Kayserispor'a geliyor. Kıbrıs Rum tarafına gitseydi biz onu yakalayamazdık. Türkiye'de oynattığı futboldan etkilendim ve ekibe söyledim. Bizim İngiliz ekibinin de haberi yoktu. Açıkçası İngilizler Türkiye Ligi'ni çok takip etmiyor. Sonra onları da ikna ettim, 'Olabilir' dediler. Hocamızla görüştüm, etkilendim ve ona güvenerek bir yola çıktık. Devamında da sözleşmesini uzattık. Çok mutluyuz."

"HOCAMIZ BİZİMLE MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ"

Jakirovic'in Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekip çekmediğine ilişkin soruya ise Ilıcalı şu yanıtı verdi:

"Futbolda imkansız diye bir şey var mı? Yok. Tabii ki ilgi çekiyordur, izliyorlardır. Buradaki bütün olay şu; hocamız bizimle mutluysa biz zaten mutluyuz. Sözleşmesini uzattık. Zaten ona inandığımızı başından beri söyledik. Geçen sezon işlerimiz ara ara pek iyi gitmedi. Kalbi çok temiz bir insan, çok duygusal biri. Kendisini ailemizin içinde hissediyor. En son üç gün önce bizim evde yemek yiyordu. Antrenmanlardan sonra oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Çocuklarıyla, eşiyle Türkiye'de tatildeydi."

Ilıcalı, Jakirovic ile ilişkilerine dair sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde çalıştığım insanlarla ilişkilerimi hep dokunarak, aile olarak sürdürüyorum. Jakirovic'le de ilişkimi bu şekilde sürdürüyorum. Hocam bizden daha mutlu olacağı bir yer düşünürse buna saygı duyarım. Biz de hocamızı mutlu ediyoruz diye düşünüyoruz. Kendisi de mutlu olduğunu ifade etti."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Jaden Philogene ve McBurnie transferlerine de değinen Hull City Başkanı, oyuncu seçimleriyle ilgili şunları söyledi:

"Bunlar benim görüşlerim. Doğduğumdan beri futbol dünyasının içerisindeyim. Futbola karşı aşırı bir ilgim var. Candaş ile sohbet ederken de söyledim, 'Belloumi diye bir oyuncu var, izle' dedim. Yarı finalde bizi çıkaran golü attı, dün de Chelsea'ye iki tane gol attı. Philogene'i de aynı takıma 20 milyon pounda sattık. Benim için en büyük başarı buydu. McBurnie'yi çok beğeniyorum. İki ay kovaladım, geldi bize ve finalde Premier Lig'e çıkaran golü attı. Belloumi'nin üzerinde de özellikle duracağım. Olağanüstü bir topçu. Onu tavsiye ederim."

"PUAN HESABI YAPMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Jakirovic'in sezon başında ligde kalmak için 40 puanın gerekli olabileceğini söylemesiyle ilgili görüşü sorulan Acun Ilıcalı, henüz kesin bir puan hesabı yapmanın mümkün olmadığını söyledi:

"Premier Lig için şu anda bir puan hesabı yapmak çok erken. Manchester City, Arsenal gibi takımlar çok puan kazanacak, aşağıdaki takımların puanları düşecek. Ama şu anda bir puan hesabı yapmam tek kelimeyle imkânsız. Allah bizi puan hesabı yapmak zorunda bırakmasın."

Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"37-38 puanın da ligde kalmak için yeterli olabileceğini düşünüyorum. İnşallah bu hesapları yapmaya gerek kalmaz. Jakirovic de formda bir performans sergiliyor. Crystal Palace'ın puanı az, Fulham'ın da puanı az. Bunları gözeterek yolumuza devam edeceğiz. Bu iş biraz da son 10 haftanın işi olacak. Belki de o zaman kaç puanın Avrupa'ya götüreceğini hesaplıyor olacağız. Belki bize böyle bir piyango çıkar."