Acun Ilıcalı'dan Manchester City açıklaması: 'Bunun adı finansal doping'

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City'nin finansal kurallara ilişkin dosyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Bağımsız bir komisyonun Manchester City'nin finansal kurallarla ilgili 114 suçlamadan sorumlu olduğuna hükmettiği belirtilirken, İngiliz kulübünün daha önce olduğu gibi kuralları ihlal ettiği iddialarını reddettiği ve karara itiraz etmeye hazırlandığı aktarıldı.

"BUNUN ADI FİNANSAL DOPİNG"

Acun Ilıcalı, Manchester City'nin suçlu olup olmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söylemiyorum çünkü onlar masum olduklarını söylüyor. Premier Lig ise masum olmadıklarını düşünüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa, bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu finansal dopingdir."

"GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANMALI"

Hull City'nin sahibi, finansal kuralların ihlal edilmesinin rekabet dengesine etkisine de dikkat çekti.

Ilıcalı, "Çok büyük paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirip kuralları çiğnemek olumlu görünmüyor. Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Futbolun temiz geleceği için böyle durumlar yaşanırsa gerekli yaptırım uygulanmalı" dedi.

"ARADAKİ FARKI DAHA FAZLA AÇMAYIN"

İngiltere'de kulüpler arasındaki ekonomik farklılıklara da değinen Acun Ilıcalı, Hull City'nin en yüksek bütçeli ekiplerle aynı ekonomik imkanlara sahip olmadığını belirtti.

Ilıcalı, "Bizim İngiltere'deki ilk 6 ya da ilk 10 takımın bütçesine sahip olmamız mümkün değil ama buna saygı duyuyoruz. Lütfen aradaki farkı daha fazla açmayın. Böyle hatalar bazı takımlara inanılmaz avantajlar sağlıyor ve bu adil değil" ifadelerini kullandı.