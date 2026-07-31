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Acun Ilıcalı'dan transfer iddialarına flaş yanıt: 'Real Madrid'de bol şans'

Acun Ilıcalı'dan transfer iddialarına flaş yanıt: 'Real Madrid'de bol şans'

31.07.2026 14:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Acun Ilıcalı'dan transfer iddialarına flaş yanıt: 'Real Madrid'de bol şans'

İspanyol basınında Carlos Espi'nin Hull City'ye transfer olmaktan vazgeçerek Real Madrid'in yolunu tuttuğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin başkanı Acun Ilıcalı iddialara yanıt verdi.
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İspanya'da Carlos Espi'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer haberi gündeme geldi.

AS Gazetesi, genç futbolcunun Hull City'ye imza atmaya hazırlandığını ancak Real Madrid'in devreye girdiğini öğrenmesinin ardından İngiliz ekibiyle yürüttüğü süreci durdurduğunu yazdı.

Haberde, Real Madrid'in Espi için Levante'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği ileri sürüldü.

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Carlos Espi

ACUN ILICALI'DAN YALANLAMA

İspanyol basınında yer alan iddiaların ardından Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Hull City'nin oyuncu için herhangi bir teklifte bulunmadığını belirten Ilıcalı, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, kulübümüz Hull City hakkında yalan haber yapılmadan da yeterince büyük. Biz hiçbir teklifte bulunmadık. Espi'ye Real Madrid'de bol şans!"

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