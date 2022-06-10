Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den transferi doğruladı!
Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performanslar sergileyen Ozan Tufan'ın sarı lacivertli kulüpteki kariyeri artık son buluyor.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçını saha kenarındaki koltuklardan takip eden Acun Ilıcalı, devre arasında Ozan Tufan ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.
Hürriyet'ten Süleyman Arat; Acun Ilıcalı'nın yanına giderek etrafındaki kalabalık arasında ancak "Ozan Tufan Hull City'de mi, konu halloldu mu?" sorusunu yöneltebildiğini, Ilıcalı'nın ise 'Eveti doğru' yanıtını verdiğini aktardı.
FENERBAHÇE'NİN KASASINA NE KADAR GİRECEK?
Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis geliri de elde etmesi beklenirken, bu rakamın 3-4 milyon euro arası bir tutar olacağı iddia ediliyor. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Sarı-lacivertlilerin kasasına girecek rakama bir de bonus ücreti eklenecek.
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