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Acun Ilıcalı'ın avukatı açıkladı: Mahkemeden Aziz Yıldırım'a üçüncü ret
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Acun Ilıcalı'ın avukatı açıkladı: Mahkemeden Aziz Yıldırım'a üçüncü ret

30.09.2026 15:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Acun Ilıcalı'ın avukatı açıkladı: Mahkemeden Aziz Yıldırım'a üçüncü ret

Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locayla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tasarruf girişimine yönelik açılan dava için mahkeme 3. kez ret kararı verdi.

Acun Ilıcalı'ın avukatı açıkladı: Mahkemeden Aziz Yıldırım'a üçüncü ret

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locayla ilgili tasarruf girişimine ilişkin yürütülen hukuki süreçte mahkemenin üçüncü kez ret kararı verdiği açıklandı.

Acun Ilıcalı'ın avukatı açıkladı: Mahkemeden Aziz Yıldırım'a üçüncü ret

Acun Ilıcalı'nın avukatı Hakan Öncel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada devam eden hukuki süreç ve yapılan suç duyurusuna ilişkin bilgi verdi.

Acun Ilıcalı'ın avukatı açıkladı: Mahkemeden Aziz Yıldırım'a üçüncü ret

"SORUŞTURMA HALEN SÜRÜYOR"

Hakan Öncel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım’ın, Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locaya yönelik hukuka aykırı tasarruf girişimleri bağımsız mahkemelerce üçüncü kez reddedilmiştir.

Aziz Yıldırım'ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Acun Ilıcalı'nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026'da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verilmiştir.

Yargıyı yanıltma maksadıyla Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanıldığı yönündeki şüphe nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma halen sürmektedir."

Acun Ilıcalı'ın avukatı açıkladı: Mahkemeden Aziz Yıldırım'a üçüncü ret

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Öncel, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğini mesnetsiz iddialara alet eden bu girişim karşısında, adli makamlar nezdinde tüm yasal haklarımızı eksiksiz kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

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