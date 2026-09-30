Acun Ilıcalı'ın avukatı açıkladı: Mahkemeden Aziz Yıldırım'a üçüncü ret

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locayla ilgili tasarruf girişimine ilişkin yürütülen hukuki süreçte mahkemenin üçüncü kez ret kararı verdiği açıklandı.

Acun Ilıcalı'nın avukatı Hakan Öncel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada devam eden hukuki süreç ve yapılan suç duyurusuna ilişkin bilgi verdi.

"SORUŞTURMA HALEN SÜRÜYOR" Hakan Öncel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz Yıldırım’ın, Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locaya yönelik hukuka aykırı tasarruf girişimleri bağımsız mahkemelerce üçüncü kez reddedilmiştir. Aziz Yıldırım'ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Acun Ilıcalı'nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026'da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verilmiştir. Yargıyı yanıltma maksadıyla Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanıldığı yönündeki şüphe nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma halen sürmektedir."