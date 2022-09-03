Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi değerlendirmesi: Çok önemli bir transfer

03 Eylül 2022 Cumartesi, 16:24

Fenerbahçe, geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig ekibi Chelsea ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattı.

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından sarı-lacivertli kulübün Michy Batshuayi transferini değerlendirdi.

Michy Batshuayi’nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi.. @mbatshuayi pic.twitter.com/nJ8U0FhBdN — Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 3, 2022

Ilıcalı, Belçikalı golcü ile ilgili "Michy Batshuayi’nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi" şeklinde bir paylaştım yaptı.

Belçikalı golcü, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş’ta 14 gol atıp, 5 asist yapmıştı.