Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! 'İstiyoruz ama kolay bir şey değil'
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuşan Ilıcalı, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun." ifadelerini kullandı.
Transferin maliyetine değinen Ilıcalı, "Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Daha önce Talisca transferi konusunda açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." demişti.
Etiketler: #acun ılıcalı #transfer #fenerbahçe #anderson talisca
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