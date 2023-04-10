Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, galibiyet hasretine son verdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, evinde ağırladığı Milwall'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Championship'te Hull City, ligdeki 41. maçında sahasında Milwall ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Hull City üstünlüğüyle sona erdi. Maçta gol 70. dakikada Adama Traore'den geldi.
Bununla birlikte Hull City puanını 52 yaptı ve 16. sırada yer aldı. 5. sıradaki Milwall ise 62 puanda kaldı.
Hull City, gelecek hafta deplasmanda Blackburn ile karşılaşacak. Milwall ise aynı haftada sahasında Preston'ı konuk edecek.
Bu galibiyetle birlikte Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
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