Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 10:18

Güncelleme: 21.05.2023 - 10:18

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 71 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla üçüncü sırada girdi. Ligde Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle birlikte Siyah beyazlıların şampiyonluk şansı kalmadı.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı, Gökhan İnler, Badou Ndiaye, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetmovic, Salih, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

Adana Demirspor, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor. Adana temsilcisi, son 6 haftada biri hükmen galibiyet sonucunda olmak üzere 18 puan almayı başardı. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 5'ini kaybeden Adana Demirspor, 63 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar ve Omar Colley, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 37. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana'da karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 38. kez rakip olacak.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 8 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 32 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN LİG TARİHİNDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

RAKİBİNE SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı.

Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1987-1988 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

ADANA DEMİRSPOR SAHASINDA ÜSTÜN

Beşiktaş, Adana Demirspor ile dış sahada oynadığı lig maçlarında galip gelmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, Adana ekibine karşı deplasmanda çıktığı 18 müsabakanın 6'sını kazanabildi. Bu karşılaşmaların 8'inden Adana Demirspor galip gelirken, 4'ü ise berabere tamamlandı.

Beşiktaş, bu müsabakalarda 16 gol atarken, Adana Demirspor ise 21 kez fileleri havalandırdı.