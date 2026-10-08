Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması: 'Tarafımıza resmi olarak bildirmiştir'

Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması: 'Tarafımıza resmi olarak bildirmiştir'

8.10.2026 17:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması: 'Tarafımıza resmi olarak bildirmiştir'

Adana Demirspor, kulübün eski teknik direktörü Vincenzo Montella'nın 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adana Demirspor, kulübün eski teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilgili bir açıklama yaptı.

Akdeniz ekibi, İtalyan teknik adamın kulüpten alacağı 330 bin Euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında "Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu" olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor A.Ş.'deki geçmişe dönük 330 bin Euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, millî maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir.

Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir."

İlgili Konular: #adana demirspor #Vincenzo Montella #Teknik Direktör

İlgili Haberler

Basketbolda 2026-2027 sezonunun yayın programı belli oldu
Basketbolda 2026-2027 sezonunun yayın programı belli oldu Basketbolda 2026-2027 sezonunda Türkiye'de televizyon yayını yapılacak organizasyonların adresleri belli oldu.
Vlahovic, Trossard ve Orkun... Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi 3 yıldızın son durumu belli oldu
Vlahovic, Trossard ve Orkun... Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi 3 yıldızın son durumu belli oldu Beşiktaş'ın pazar günü Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek maç öncesi, sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün son durumları belli oldu.
Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı: 'Olan bir şey varsa ortaya çıkacaktır'
Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı: 'Olan bir şey varsa ortaya çıkacaktır' VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, görevinden istifa etti. İstifa kararıyla ilgili konuşan Uğurlu, "Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır" dedi.