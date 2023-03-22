Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak kararını verdi
İstifa edeceği iddia edilen Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, göreve devam kararı aldı.
Adana Demirspor'da gündem başkan Murat Sancak.
Sosyal medyayı en aktif kullanan, taraftarlarla sürekli kendi hesaplarından iletişime girip sıra dışı bir başkan profili çizen Murat Sancak, geçen hafta dikkat çekici bir konuyla gündeme gelmişti.
Murat Sancak
Sancak'ın sürpriz bir şekilde sosyal medya platformu olan Instagram hesabından Adana Demirspor'la ilgili paylaşımlarını kaldırması görevi bırakabileceği iddialarını beraberinde getirdi. Ancak Milliyet'in haberine göre, Sancak'ın yakınlarıyla yaptığı değerlendirme neticesinde böyle bir karar almaktan vazgeçtiği ve Adana Demirspor'daki görevine devam edeceği öğrenildi.
Haberde Sancak'ın, kulübü Avrupa'ya götürmeden ayrılık gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadığı ifade edildi.
Vincenzo Montella
TEK DÜŞÜNCESİ VAR
Sancak'ın bu konuda teknik direktör Vincenzo Montella ile de bir görüşme yaptığı ifade edildi.
Antalyaspor galibiyetinin ardından takımı ve teknik heyeti tebrik eden Sancak, Avrupa hedefi konusundaki arzusunu da yineledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Togg'un adı da Fransa'dan
- Şengör yayında küfür etti: Konuklar gülme krizine girdi
- '3. kez adaylık' sorusu...
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Kılıçdaroğlu tarih verdi
- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi
- AYM, HDP için kararını yarın verecek