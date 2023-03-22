Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak kararını verdi

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:34

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:34

Adana Demirspor'da gündem başkan Murat Sancak.

Sosyal medyayı en aktif kullanan, taraftarlarla sürekli kendi hesaplarından iletişime girip sıra dışı bir başkan profili çizen Murat Sancak, geçen hafta dikkat çekici bir konuyla gündeme gelmişti.

Murat Sancak

Sancak'ın sürpriz bir şekilde sosyal medya platformu olan Instagram hesabından Adana Demirspor'la ilgili paylaşımlarını kaldırması görevi bırakabileceği iddialarını beraberinde getirdi. Ancak Milliyet'in haberine göre, Sancak'ın yakınlarıyla yaptığı değerlendirme neticesinde böyle bir karar almaktan vazgeçtiği ve Adana Demirspor'daki görevine devam edeceği öğrenildi.

Haberde Sancak'ın, kulübü Avrupa'ya götürmeden ayrılık gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadığı ifade edildi.

Vincenzo Montella

TEK DÜŞÜNCESİ VAR

Sancak'ın bu konuda teknik direktör Vincenzo Montella ile de bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Antalyaspor galibiyetinin ardından takımı ve teknik heyeti tebrik eden Sancak, Avrupa hedefi konusundaki arzusunu da yineledi.