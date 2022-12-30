Adana Demirspor'un 11 maçlık serisi bitti
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'un namağlup serisi sona erdi.
Süper Lig'in en formda takımlarından biri olan Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanına moralle gelmişti.
Fanatik'in haberine göre, ligde son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Adana temsilcisi (5 galibiyet ve 6 beraberlik), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı hedefliyordu.
SON OLARAK FENERBAHÇE'YE KAYBETMİŞTİ
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ligde son yenilgisini üçüncü haftada Fenerbahçe'ye 4-2'lik skorla yenilerek almıştı. Adana Demirspor, önemli fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmadan eli boş döndü ve 11 maçlık namağlup serisi Vodafone Park'ta sona erdi.
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