Adana Demirspor'un 11 maçlık serisi bitti

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'un namağlup serisi sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 10:28
Adana Demirspor'un 11 maçlık serisi bitti
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Süper Lig'in en formda takımlarından biri olan Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanına moralle gelmişti.

Fanatik'in haberine göre, ligde son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Adana temsilcisi (5 galibiyet ve 6 beraberlik), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamayı hedefliyordu.

SON OLARAK FENERBAHÇE'YE KAYBETMİŞTİ

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, ligde son yenilgisini üçüncü haftada Fenerbahçe'ye 4-2'lik skorla yenilerek almıştı. Adana Demirspor, önemli fırsatlardan yararlanamadığı karşılaşmadan eli boş döndü ve 11 maçlık namağlup serisi Vodafone Park'ta sona erdi. 


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