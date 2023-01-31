Adı Barcelona ile anılıyordu: Enner Valencia'dan transfer iddialarına yanıt

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol medyasına konuşan Valencia, "Barcelona gibi bir kulübün radarına girmişseniz işinizi düzgün yapıyorsunuz demektir. Bu tip kulüplerin radarına girmek kolay bir iş değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:36
Adı Barcelona ile anılıyordu: Enner Valencia'dan transfer iddialarına yanıt
Abone Ol google-news

Adı transferde Barcelona ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, açıklamalarda bulundu.

İspanyol medyasına konuşan Valencia, Barcelona haberlerini gördüğünü ve inanamadığını açıkladı.

Fenerbahçe ile sezon sonunda bonservisi bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, "Sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım. 'Bir tür şaka herhalde' dedim. Sonra haberi her yerde görmeye başladım" dedi.

Enner Valencia

"BARCELONA'YI KİM REDDEDEBİLİR"

Açıklamalarına devam eden Enner Valencia "Barcelona gibi bir kulübün radarına girmişseniz işinizi düzgün yapıyorsunuz demektir. Bu tip kulüplerin radarına girmek kolay bir iş değil" ifadelerini kullandı.

Barcelona'dan teklif gelmesi halinde geri çeviremeyeceğini söyleyen Enner Valencia "Diyelim ki ilgi doğru ve Barcelona'dan teklif geldi... Barcelona'yı kim reddedebilir ki" açıklamasını yaptı.


enner valencia fenerbahçe barcelona transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer iddialarına yanıt

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer iddialarına yanıt
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'den şampiyonluk ve Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde'den şampiyonluk ve Galatasaray sözleri!
Courtney Vandersloot, Fenerbahçe'de!

Courtney Vandersloot, Fenerbahçe'de!

En Çok Okunan Haberler