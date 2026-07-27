Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan Amar Dedic kararı

Fenerbahçe'ye Benfica forması giyen Amar Dedic'ten kötü haber geldi.

O Jogo'da yer alan habere göre; Dedic, Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'nın ilk 11'inde öncelikli tercihler arasında yer alıyor.

Benfica, bu nedenle 23 yaşındaki sağ bekinin transferine sıcak bakmıyor.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon imza atan Amar Dedic, Portekiz temsilcisinde 43 maçta süre buldu ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Bosnalı sağ bekin, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.