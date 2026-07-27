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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan Amar Dedic kararı

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan Amar Dedic kararı

27.07.2026 12:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan Amar Dedic kararı

Portekiz ekibi Benfica'nın, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki sağ bek Amar Dedic'i bırakmak istemediği iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye Benfica forması giyen Amar Dedic'ten kötü haber geldi.

O Jogo'da yer alan habere göre; Dedic, Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'nın ilk 11'inde öncelikli tercihler arasında yer alıyor.

Benfica, bu nedenle 23 yaşındaki sağ bekinin transferine sıcak bakmıyor.

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BENFICA PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon imza atan Amar Dedic, Portekiz temsilcisinde 43 maçta süre buldu ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Bosnalı sağ bekin, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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