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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan dikkat çeken Pavlidis açıklaması
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan dikkat çeken Pavlidis açıklaması

7.08.2026 11:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan dikkat çeken Pavlidis açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Vangelis Pavlidis hakkında açıklamalarda bulundu. Silva, "Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor" dedi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan dikkat çeken Pavlidis açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, konuk ettiği Hearts'ı farklı mağlup ederek tur kapısını araladı. Mücadeleyi 6-1 kazanan Benfica'da gollerin hepsi farklı isimlerden gelirken Rafa Silva, Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestianni, Jhon Duran ve Andreas Schjelderup ağları havalandırdı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan dikkat çeken Pavlidis açıklaması

Benfica'nın farklı kazandığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Marco Silva, Fenerbahçe'nin forvete yapacağı hamle için gündeminde yer alan Vangelis Pavlidis'le ilgili transfer sorusuna da yanıt verdi.

 

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan dikkat çeken Pavlidis açıklaması

PAVLIDIS SORUSUNA YANIT

Karşılaşmanın ardından Marco Silva'ya "Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla üç resmi maçta beş gol attı ve takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Türkiye'ye olası bir transfer söylentilerinin olduğu bir dönemde, son zamanlardaki ruh halini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Deneyimli teknik direktör Pavlidis için şunları söyledi:

“Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz  ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir.” 

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan dikkat çeken Pavlidis açıklaması

Silva ayrıca, “Ne istediğimizin farkında olmalıyız, mümkün olanın sınırları içinde istikrarlı olmalıyız. Bu istikrarı günlük ve haftalık alınması gereken kararlardan bağımsız olarak, oyunculara ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız. Pavlidis'e tekrar gelirsek o gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor” açıklamasında bulundu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #Vangelis Pavlidis

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