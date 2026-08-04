Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan Vangelis Pavlidis iddialarına yanıt!

Forvet hattı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme son olarak Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis gelmişti.

27 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"BİZİM BU KONUDA Bİ BİLGİMİZ YOK"

HT Spor'un haberine göre; Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'den kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını ve oyuncuyu satmak istemediklerini söyledi.

Ayrıca Branco, "Bu oyuncu bizim yeni sezon planlamamız içerisinde yer alıyor, hatta UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de oynatıyoruz. Açıkçası satmayı düşünmüyoruz. Belki Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle görüşüyordur ama bizim bu konuda bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

53 MAÇTA 36 GOLE KATKI

Geçen sezon Benfica'da 53 maçta 30 gol atıp 6 da asist yapan Pavlidis, bu sezona da 2 maçta 4 gol atarak başladı.

Yunan santrforun Portekiz devindeki sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve Transfermarkt'ta 28 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.