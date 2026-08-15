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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Berke Özer'den transfer iddialarına yanıt!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Berke Özer'den transfer iddialarına yanıt!

15.08.2026 19:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Berke Özer'den transfer iddialarına yanıt!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille forması giyen 26 yaşındaki milli kaleci Berke Özer, hakkındaki transfer iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
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Fenerbahçe'de Ederson'un ayrılmasının ardından transfer edileceği konuşulan Berke Özer'den açıklama geldi.

Kariyerine Fransa Ligi takımlarından Lille'de devam eden 26 yaşında kaleci, Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinin olmadığını duyurdu.

Berke Özer, Ertem Şener'e yaptığı açıklamada, "Lille'de kalıyorum. Birinci kaleciyim. Gelen kaleci yedek olacak. Başkanımız zaten bir ay önce takıma 2. kaleci (yedek) alacağını söylemişti. Başkanın basın toplantısı var 1 ay önce, 'Berke 1 numaramız' diye. Herhangi bir gelişme yok. Buradayım. Ben anlamıyorum nasıl böyle rahat konuşabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA

Altınordu'da yetişen daha sonra Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer, 2019-2021 yılları arasında Westerlo'da kiralık forma giydikten sonra 2022'de Portimonense'ye geçti. 2023 Ocak ayında Eyüpspor'a transfer olan kaleci, ardından Ümraniye'ye kiralandı. Berke, Eyüpspor'daki performansının ardından geçen yaz 4.5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer oldu.

Fenerbahçe'nin daha önce Berke Özer'in transferinden yüzde 40 pay alma hakkına sahip olduğu, kulüpler arasında yapılan anlaşmanın ardından Lille'deki bonservisinin yüzde 20'si sarı-lacivertlilerde kaldı.

45 MAÇA ÇIKTI

Berke Özer, geçen sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. 27 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatırken diğer maçlarda toplam 51 gol yedi.

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