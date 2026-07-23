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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Fiorentina cephesinden Moise Kean için açıklama

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Fiorentina cephesinden Moise Kean için açıklama

23.07.2026 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Fiorentina cephesinden Moise Kean için açıklama

Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Moise Kean hakkında konuştu. Grosso, İtalyan futbolcunun iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebileceklerini söyledi.
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İtalya Serie A'da yeni sezon öncesindeki ikinci hazırlık maçında Fiorentina, Gubbio ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Fiorentina sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Takımın golcüsü Moise Kean'ın hakkında konuşan Grosso, 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediklerini ancak transfer söylentilerinin de farkında olduklarını belirtti.

FIORENTINA'DAN KEAN AÇIKLAMASI

Sky Sports'un aktardığı habere göre Grosso maçın ardından yaptığı açıklamada, "Onun iyi bir insan olduğunu gördüm. Harika bir oyuncu. Transfer söylentileri var. Dinamikleri biliyoruz. Onu kadromuzda görmek isterim. Ancak onun ve kulüp için iyi bir şey olursa, gelecek için ona en iyisini dilemekten de mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

MOISE KEAN'İN KARİYERİ

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Moise Kean, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 33 maçta süre alırken 9 gol ve 4 asist kaydetti. Kean kariyerinde daha önce Juventus, Everton, PSG, Hellas Verona, Torina, Asti Giovanili ve Don Bosco Asti formalarını da giymişti.

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