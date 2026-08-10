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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı

10.08.2026 10:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı

Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı öne sürülen Marcus Rashford'un, transferde Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerini değerlendirmeyeceği iddia edildi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Marcus Rashford hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı

Fabrizio Romano'nun haberine göre, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bu sezon Manchester United kulübünde kalma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. İngiliz futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlikler bu raporla birlikte büyük ölçüde netlik kazandı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı

TÜRKİYE VE ARABİSTAN SEÇENEKLER ARASINDA DEĞİL

Tecrübeli futbolcunun yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'ı bir seçenek olarak değerlendirmeyeceği öne sürüldü.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı

2025/26 sezonunu İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da kiralık olarak geçiren Marcus Rashford, çıktığı 49 resmi maçta 14 gol ve 14 asistlik skor katkısı üreterek önemli bir istatistiğe imza atmıştı.

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