Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Marcus Rashford'dan Türkiye için transfer kararı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Marcus Rashford hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bu sezon Manchester United kulübünde kalma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. İngiliz futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlikler bu raporla birlikte büyük ölçüde netlik kazandı.

TÜRKİYE VE ARABİSTAN SEÇENEKLER ARASINDA DEĞİL Tecrübeli futbolcunun yaz transfer döneminde Türkiye veya Suudi Arabistan'ı bir seçenek olarak değerlendirmeyeceği öne sürüldü.