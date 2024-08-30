Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Sofyan Amrabat'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ın İstanbul'a geliş tarihinin belli olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, 6 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; yönetim, Amrabat'ın ardından İtalyan ekibini de ikna etti. Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna 2 milyon Euro bedelle kiralayacak.
İSTANBUL'A GELİYOR
1+3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Amrabat, bugün 15.30'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.
Sofyan Amrabat, önceki sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçirmişti.
Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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