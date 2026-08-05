Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

Galatasaray'ın Milan'da forma giyen Portekizli kanat oyuncu Rafael Leao transferi için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi.

Gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki yıldıza çok ciddi bir maaş teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın son saatlerde oyuncu cephesiyle temaslarını yoğunlaştırdığı ve transfer yarışında önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.

TRANSFER YARIŞINDA FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ Haberde, Leao ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu, ancak mevcut tabloda Galatasaray'ın transfer yarışında bir adım önde olduğu ifade edildi.