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Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi
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Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

5.08.2026 09:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Milan forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'ya yüksek maaşlı bir teklif sunmaya hazırlandığı ve transfer yarışında Fenerbahçe'nin önüne geçtiği iddia edildi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

Galatasaray'ın Milan'da forma giyen Portekizli kanat oyuncu Rafael Leao transferi için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

Gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki yıldıza çok ciddi bir maaş teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

Galatasaray'ın son saatlerde oyuncu cephesiyle temaslarını yoğunlaştırdığı ve transfer yarışında önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

TRANSFER YARIŞINDA FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Haberde, Leao ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu, ancak mevcut tabloda Galatasaray'ın transfer yarışında bir adım önde olduğu ifade edildi.

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi

PERFORMANSI

Milan'da önceki sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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