Adı Galatasaray ile anılıyordu: Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun açıklaması!

Galatasaray yaz transfer döneminde Can Uzun'u transfer etmek istiyor. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Can Uzun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında medya mensuplarına konuşan Markus Krösche, Can Uzun için bir teklif olmadığını açıkladı.

"ÇOK FAZLA SPEKÜLASYON YAPILIYOR"

NTV Spor'un aktardığına göre Krösche, milli futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair emare göstermediğini söyledi.

Alman direktör, “Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENEBİLECEK"

Markus Krösche, Can Uzun'un takımda önemli bir parça olabileceğini vurguladı.

"Teknik direktörümüzün oynatmak istediği futbol anlayışında onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilecek."