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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Farioli'den Radrigo Mora iddialarına yanıt
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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Farioli'den Radrigo Mora iddialarına yanıt

8.08.2026 19:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Farioli'den Radrigo Mora iddialarına yanıt

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray'la anılan Rodrigo Mora'nın transferi hakkında konuştu.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Farioli'den Radrigo Mora iddialarına yanıt

Portekiz Süper Ligi'nde Porto'nun Alverca ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Francesco Farioli basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Farioli, Galatasaray ile anılan Rodrigo Mora hakkında da konuştu.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Farioli'den Radrigo Mora iddialarına yanıt

Takımdan ayrılmak için kendisiyle konuşan oyuncular olduğunu söyleyen Francesco Farioli, “Transfer dönemi her zaman büyük bir yapbozdur ve hareket edecek birçok parça vardır. Bu, satrançla yapbozun bir karışımı gibi; olası hamleler konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. Takımın durumundan daha önce bahsettim. Oyuncuların yüzde 90'ının, hatta yüzde 95'inin burada kalacağına inanıyorum. Elbette bazı oyuncular daha fazla deneyim ve forma süresi elde etmek için ayrılmak isteyebilir. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz” dedi.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Farioli'den Radrigo Mora iddialarına yanıt

Açıklamalarına devam eden İtalyan çalıştırıcı, "Sadece bir oyuncu bana ayrılma ihtimali hakkında soru sordu, başka bir oyuncunun da ayrılmak istediğini biliyorum. Ancak bunların hiçbiri Rodrigo Mora değildi. Bireysel durumlar hakkında konuşmanın zamanı değil çünkü yarın maçımız var. Bazı oyuncuların aklında başka destinasyonlar olabilir veya Porto'daki rollerini daha iyi anlamak isteyebilirler. Ancak herkes, burada kalan oyuncuların oynayacağımız tüm organizasyonlarda fırsat bulacağının güvencesine sahip" ifadelerini kullandı.

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