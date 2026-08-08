Adı Galatasaray ile anılıyordu: Farioli'den Radrigo Mora iddialarına yanıt

Portekiz Süper Ligi'nde Porto'nun Alverca ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Francesco Farioli basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Farioli, Galatasaray ile anılan Rodrigo Mora hakkında da konuştu.

Takımdan ayrılmak için kendisiyle konuşan oyuncular olduğunu söyleyen Francesco Farioli, “Transfer dönemi her zaman büyük bir yapbozdur ve hareket edecek birçok parça vardır. Bu, satrançla yapbozun bir karışımı gibi; olası hamleler konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. Takımın durumundan daha önce bahsettim. Oyuncuların yüzde 90'ının, hatta yüzde 95'inin burada kalacağına inanıyorum. Elbette bazı oyuncular daha fazla deneyim ve forma süresi elde etmek için ayrılmak isteyebilir. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz” dedi.