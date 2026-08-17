Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!

Ancak Old Trafford'dan gelen mesaj, Galatasaray'ın böyle bir girişimde bulunması halinde sonuç alamayacağı yönünde.

Sarı-kırmızılıların Fernandes için Manchester United'a toplamda 50 milyon Euro'ya (42,7 milyon sterlin) ulaşacak bir teklif sunmayı planladığı ifade edildi.

BBC Sport'un edindiği bilgilere göre Galatasaray , Juventus ve Milan 'ın 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester United'ın kapısını çalmayı değerlendirdiği belirtildi.

Manchester United 'ın kaptanı Bruno Fernandes 'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MANCHESTER UNITED'DAN FERNANDES KARARI

Manchester United'daki üst düzey kaynaklar, kulübün Bruno Fernandes'i bu yaz kesinlikle göndermeyi düşünmediğini aktardı.

İngiliz kulübünün, Fernandes için gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği ve Portekizli yıldızın herhangi bir bedel karşılığında satılık olmadığı konusunda net bir tavır aldığı kaydedildi.

Geçen yaz Al Hilal'den gelen yüksek teklif sonrasında Fernandes'in transfer konusunda karar vermesine izin veren Manchester United, bu kez farklı bir tutum sergiliyor.

Fernandes, o dönem kulübün kendisine karar hakkı vermesinden dolayı "incindiğini" açıklamıştı.