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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!
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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!

17.08.2026 18:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i satmayı düşünmedi aktarıldı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BBC Sport'un edindiği bilgilere göre Galatasaray, Juventus ve Milan'ın 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Manchester United'ın kapısını çalmayı değerlendirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların Fernandes için Manchester United'a toplamda 50 milyon Euro'ya (42,7 milyon sterlin) ulaşacak bir teklif sunmayı planladığı ifade edildi.

Ancak Old Trafford'dan gelen mesaj, Galatasaray'ın böyle bir girişimde bulunması halinde sonuç alamayacağı yönünde.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!

MANCHESTER UNITED'DAN FERNANDES KARARI

Manchester United'daki üst düzey kaynaklar, kulübün Bruno Fernandes'i bu yaz kesinlikle göndermeyi düşünmediğini aktardı.

İngiliz kulübünün, Fernandes için gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği ve Portekizli yıldızın herhangi bir bedel karşılığında satılık olmadığı konusunda net bir tavır aldığı kaydedildi.

Geçen yaz Al Hilal'den gelen yüksek teklif sonrasında Fernandes'in transfer konusunda karar vermesine izin veren Manchester United, bu kez farklı bir tutum sergiliyor.

Fernandes, o dönem kulübün kendisine karar hakkı vermesinden dolayı "incindiğini" açıklamıştı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!

FERNANDES'İN SÖZLEŞME AYRINTISI

Bruno Fernandes'in Manchester United ile mevcut sözleşmesinde 1 yıl daha bulunuyor. Anlaşmada ayrıca bir sezonluk uzatma opsiyonu yer alıyor.

Portekizli futbolcunun Manchester United'da kalmayı tercih ettiği bilinirken, taraflar arasında henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı.

Fernandes'in kontratında bulunan 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin de süresi doldu.

Bu gelişmeyle birlikte Manchester United, transfer görüşmelerinde çok daha güçlü bir konuma geldi.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!

TARAFTARLARIN TEPKİSİ ETKİLİ OLDU

Manchester United yönetiminin Fernandes konusunda net bir tavır almasında taraftarların Portekizli yıldıza olan bağlılığının da etkili olduğu belirtiliyor.

Fernandes, geçen hafta Leeds United ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Dublin'de Manchester United taraftarlarından büyük ilgi gördü.

Oyuncuya gösterilen yoğun sevgi, kulüp yönetimine Fernandes'in takımda tutulmaması halinde taraftarların ciddi tepki gösterebileceği mesajını verdi.

Manchester United'ın bu nedenle kaptanını takımda tutmak için elinden geleni yaptığını taraftarlara göstermek istediği ifade edildi.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester United'dan Bruno Fernandes kararı!

PREMIER LİG'DE ASİST REKORU KIRDI

Bruno Fernandes, geride kalan sezonda Manchester United formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.

Portekizli yıldız, Premier Lig'de bir sezonda 21 asist yaparak rekor kırdı.

Fernandes'in bu performansının ardından 2025-26 sezonunun PFA Yılın Oyuncusu Ödülü'nün favorileri arasında gösterildiği belirtildi.

Ödülün önümüzdeki hafta Manchester'da düzenlenecek törende sahibini bulması bekleniyor.  

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