Adı Galatasaray ile anılıyordu: Napoli'den Noa Lang kararı!

Napoli, geçen sezon PSV'den 25 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Noa Lang'ı satış listesine koydu. Antonio Conte'nin ardından yeni teknik direktör Massimiliano Allegri de Hollandalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Kulübün 100. yılında Serie A'da şampiyonluk hedefi koyan Napoli, Lukaku, Noa Lang gibi isimlerle yollarını ayırarak transfer bütçesi oluşturmaya çalışıyor.

BONSERVİS ÜCRETİNDE İNDİRİM

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Napoli, 30 milyon Euro istediği Noa Lang transferinde indirime gitti. İtalyan temsilcisi, Lang için 25 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor.

Tecrübeli oyuncu ile Ajax'ın ilgilendiği fakat Hollandalı kulübün Lang'ın bonservisinin biraz daha düşmesini talep ettiği aktarıldı.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Noa Lang'ın sarı-kırmızılılara transfer olmak istediği ileri sürülüyor. Galatasaray'ın ise Noa Lang'ın durumunu takip ettiği fakat sarı-kırmızılıların Leao transferine odakladığı iddia ediliyor.

27 yaşındaki futbolcunun Napoli'deki sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.