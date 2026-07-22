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Adı Galatasaray ile anılmıştı: Manchester City'den Phil Foden kararı

Adı Galatasaray ile anılmıştı: Manchester City'den Phil Foden kararı

22.07.2026 15:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Galatasaray ile anılmıştı: Manchester City'den Phil Foden kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Phil Foden'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

İngiliz ekibi, Phil Foden ile 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

Manchester City'nin altyapısından yetişen 26 yaşındaki Foden, yeni sözleşmesinin ardından, "Geleceğimi Manchester City'ye adamak benim için her şey demek. Bu kulüpte oynamak, hayatım boyunca tek istediğim şeydi ve bu formayı giymek benim için her zaman bir onurdur" dedi.

İngiliz yıldız, "Bana güvenmeye devam eden ve Manchester City için elimden gelen her şeyi vereceğime inanan kulübe, personele, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara sadece teşekkür etmek istiyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda bu güveni haklı çıkarabilirim" diye konuştu.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Manchester City ile yeni sözleşme imzalayan Foden, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

İngiliz ekibinin altyapısından yetişen 26 yaşındaki Foden, Manchester City formasıyla 369 maçta 110 gol attı ve 68 asist yaptı.

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