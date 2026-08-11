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Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt!

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt!

11.08.2026 21:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Rafael Leao'dan transfer iddialarına yanıt!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafael Leao, hakkındaki transfer iddiaları üzerine bir paylaşım yaptı.
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Transfer döneminin konuşulan ismi Rafael Leao hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine Rafael Leao ismi gelmişti.

Milan'da forma giyen yıldız futbolcu, son dönemdeki iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Paylaşımında "Sadece sahayı düşünüyorum" diyen Portekizli oyuncu, şu sözlere yer verdi:

"Her maçta ve antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım. Her türlü spekülasyonu ve doğru olmayan haberleri önlemek adına, tüm işlerimin yönetimini uzun süredir yalnızca aileme ve avukatlarıma emanet ettiğimi tekrar belirtmek isterim. Başka hiçbir kişinin benim adıma konuşma yetkisi yoktur. Ben hedeflerime odaklandım."

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Rafael Leao, yaz transfer döneminin başından itibaren gündemi en çok meşgul eden isimlerden biri oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'ye birçok kez yazılırken, son dönemde daha çok sarı-kırmızılılar ile anılıyordu.

31 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Piyasa değeri 50 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.  

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