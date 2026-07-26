Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

İtalya Serie A ekibi Juventus'la sözleşmesi bittikten sonra kulübüyle kontratını uzatmayan Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Avrupa devlerinden teklif beklediği belirtilen yıldız golcüye Beşiktaş teklifini yapmıştı.

Daha önce yeni sözleşme imzalamayacağını açıklayan Juventus'un ise mali açıdan uygun şartların oluşması halinde Vlahovic'le yenide anlaşabileceği belirtilmişti. Tuttosport'ta yer alan habere göre bir diğer İtalyan ekibi Napoli de Dusan Vlahovic için devreye girdi.

NAPOLİ DEVREDE Antonio Conte'nin ayrılışının ardından Romelu Lukaku'nun takımda kalmasının beklenmediği ve gelecek hafta Belçikalı futbolcunun geleceğinin görüşüleceği belirtildi. Lukaku'ya gelecek tekliflere açık olan Napoli yönetiminin Lorenzo Lucca'yı da takımda düşünmediği, bonservisi alınan Rasmus Hojlund'u tamamlayacak bir santrfor aradığına dikkat çekildi.

Vlahovic'in Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri için iyi bir seçim olduğu ve kulübün haziran ayında yıldız golcünün babasıyla yıldız ismin bir takımla anlaşamaması halinde iletişime geçileceğiyle ilgili sözleştiği ve bu görüşmenin gerçekleşti kaydedildi. Lukaku ve Lucca'nın Napoli'den ayrılması halinde Napoli'nin Vlahovic transferini değerlendirmeye başlayacağı aktarıldı.