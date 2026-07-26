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Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı
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Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

26.07.2026 13:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dusan Vlahovic'e Napoli'nin talip olduğu iddia edildi.

Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

İtalya Serie A ekibi Juventus'la sözleşmesi bittikten sonra kulübüyle kontratını uzatmayan Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Avrupa devlerinden teklif beklediği belirtilen yıldız golcüye Beşiktaş teklifini yapmıştı.

Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

Daha önce yeni sözleşme imzalamayacağını açıklayan Juventus'un ise mali açıdan uygun şartların oluşması halinde Vlahovic'le yenide anlaşabileceği belirtilmişti. Tuttosport'ta yer alan habere göre bir diğer İtalyan ekibi Napoli de Dusan Vlahovic için devreye girdi.

Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

NAPOLİ DEVREDE

Antonio Conte'nin ayrılışının ardından Romelu Lukaku'nun takımda kalmasının beklenmediği ve gelecek hafta Belçikalı futbolcunun geleceğinin görüşüleceği belirtildi. 

Lukaku'ya gelecek tekliflere açık olan Napoli yönetiminin Lorenzo Lucca'yı da takımda düşünmediği, bonservisi alınan Rasmus Hojlund'u tamamlayacak bir santrfor aradığına dikkat çekildi. 

Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

Vlahovic'in Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri için iyi bir seçim olduğu ve kulübün haziran ayında yıldız golcünün babasıyla yıldız ismin bir takımla anlaşamaması halinde iletişime geçileceğiyle ilgili sözleştiği ve bu görüşmenin gerçekleşti kaydedildi. Lukaku ve Lucca'nın Napoli'den ayrılması halinde Napoli'nin Vlahovic transferini değerlendirmeye başlayacağı aktarıldı.

Adı siyah beyazlılarla anılıyordu: Dusan Vlahovic transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Dusan Vlahovic'i kadrosunda görmeyi çok istediği ve siyah-beyazlılarla yeniden görüşmesinin beklendiği ifade edildi. Juventus formasıyla geride kalan sezonda Dusan Vlahovic, 23 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 2 asist kaydetti.

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