Adı Trabzonspor ile anılıyordu: Gedson Fernandes'in menajerinden transfer açıklaması

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un Spartak Moskova'dan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

Portekizli futbolcunun menajerlik şirketi Gestifute, Sport24'e açıklamada bulundu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'TRABZONSPOR'A GİTME İHTİMALİ YOK'

Açıklamada, "Gedson'un bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte çok mutlu" denildi.

2025 yılında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Gedson Fernandes'in, Rus ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi var.