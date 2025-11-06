adidas Originals x Miaou: Vintage motorsporlarından ve kadınların gücünden ilham alan koleksiyon

Koleksiyonun ayakkabı seçkisi otomotiv kültürünün asi tavrını yansıtan iki özgün modelden oluşuyor: Miaou Boot ve Mei Elite Miaou. Miaou Boot, adidas’ın ikonik Taekwondo tabanını yüksek kesimli file gövde, deri üç çizgi detayı ve siyah metalik “M” fermuar ucu ile yeniden yorumluyor. Mei Elite Miaou ise gümüş saten dokusu, kontrast sarı şeritleri ve dil kısmındaki nakışlı “M” logosuyla dikkat çekiyor.

Motorsporlarından esinlenerek tasarlanan giyim koleksiyonunda asimetrik çift fermuarlı siyah ceket, lacivert dolgulu kollara sahip siyah elbise ile tamamlanıyor. Markanın imza estetiğine sadık kalan üç parçalı takım; korsaj eşofman üstü, eşofman altı ve iç katmandan oluşuyor. Koleksiyonun aksesuar grubunda, kontrast lacivert detaylara sahip sarı çanta dikkat çekiyor.

Koleksiyonun kampanya çekimlerinde, Miaou markasının kurucusu Alexia Elkaim’e müzisyen ve stil ikonu Gabbriette ile Amerikalı influencer ve model Devon Lee Carlson eşlik ediyor. Kaliforniya çölünde üç ismin araba yolculuğuna çıktığı kareler, Miaou’nun kendine oyunbaz ve özgür ruhunu, adidas Originals’ın şehirli enerjisiyle buluşturuyor.

2016 yılında Alexia Elkaim tarafından kurulan Miaou, kısa sürede kadın giyiminin geleceğini şekillendiren markalardan biri haline geldi. Vintage stilleri çağdaş bir yorumla yeniden tanımlayan marka, feminenliği merkeze alan tasarım anlayışıyla dünya çapında güçlü bir topluluk yarattı. Miaou bugün yalnızca bir moda markası değil; ilham veren, dönüştüren ve kültürü şekillendiren bir yaratıcı platform olarak konumlanıyor.